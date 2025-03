El doloroso tratamiento al que se está sometiendo Skarleth Labra: "Me duelen horrible"

20 mar. 2025 - 16:54 hrs.

Tras su exitosa participación en el reality "Gran Hermano", Skarleth Labra ha seguido consolidando su carrera como influencer, colaborando con diversas marcas y asistiendo a eventos de moda, belleza y cuidado personal.

A través de su cuenta de Instagram, la joven suele interactuar con sus seguidores, compartir recomendaciones de productos y también contar sobre su rutina diaria. Así lo hizo este jueves, cuando reveló en una publicación que estaba enfrentando una dolorosa molestia.

El doloroso tratamiento al que se está sometiendo Skarleth Labra

En un breve video, la bailarina de 19 años mencionó que se colocó brackets para mejorar la apariencia de su dentadura. Se trata de unos alineadores invisibles, los cuales adquirió en abril pasado, una opción muy popular que permite corregir la sonrisa de manera discreta.

Si bien en el post aparece sonriendo, Skarleth manifestó: "Me duelen horrible los dientes por los brackets". Este tipo de malestar es normal, ya que los alineadores ejercen presión sobre los dientes para moverlos gradualmente a su posición correcta.

Skarleth Labra/Instagram

Cabe destacar, que hace unas semanas la creadora de contenido contó a sus seguidores que comenzó sus clases en la Universidad del Desarrollo, donde se encuentra cursando su primer año de Periodismo. Tiempo atrás señaló que se proyecta tanto en la televisión como en áreas digitales, en temas de entretenimiento.

Este martes, comentó que tuvo su segundo test de actualidad, una evaluación que mide qué tan informados están los estudiantes sobre los temas más importantes del momento. "En el primero no me fue tan bien, pero esperemos que el segundo me vaya mucho mejor", indicó.

