"La vida es esto para mí, no necesito más": La nueva vida de Leo Caprile viviendo en el campo alejado de la TV

La jornada de este viernes en "Only Fama", el periodista Michael Roldán fue a entrevistar a Leo Caprile hasta Curacaví, al norte de la región Metropolitana, lugar en donde se encuentra viviendo actualmente, lejos de los flashes de la televisión.

Recordemos que en abril del 2024, Leo Caprile sufrió un accidente cerebrovascular, que lo hizo replantear su vida por completo. Una de las decisiones que tomó fue radicarse en su campo, y descartar volver a su trabajo en los medios de comunicación, en las condiciones de antaño.

La nueva vida de Leo Caprile

Desde el patio de su casa de Curacaví, Leo y Michael tuvieron una sincera conversación, luciendo veraniegos atuendos. La primera pregunta fue sobre su estado actual, a lo que contestó que "afortunadamente, después de las peripecias del año anterior, estoy dado de alta ya cien por ciento operativo, con los cuidados que requiere el haber pasado por este infiernillo".

Caprile reconoció que posterior al ACV, también sufrió secuelas psicológicas, puesto que le invadió el miedo de que tuviera otro episodio de este tipo. Por lo anterior, decidió realizar un camino de introspección sobre cómo quería vivir su vida, tomando la decisión de bajar la intensidad de su vida.

Leo Caprile en el campo

"Me hice varias preguntas. A ver, yo nací sin nada y tengo todo. No le debo nada a nadie, afortunadamente. Tengo mi hijo grande, sano, tengo mis perros, estoy rodeado de amor, de cariño. Tengo un ideal que se está cumpliendo. Esta forma de vida es lo que yo apunté todo el tiempo. Yo voy a ir allá y el que me quiere ir a ver me va a ir a ver allá. La vida es esto para mí, no necesito más", explicó.

Sobre su salida de la TV, indicó que dar un paso al costado en Chile no es algo que le quite el sueño. "Me encanta que aparezcan caras nuevas, me parece fantástico que a otros compañeros les vaya bien (...) Y veo gente nueva, veo otro ímpetu, veo cambios que son súper transformadores y me hace bien eso", sentenció.

