"Pedí de regalo a esta persona": Fran García-Huidobro conduce por primera vez Only Fama junto a José Antonio Neme

21 mar. 2025 - 22:50 hrs.

La noche de este viernes 21 de marzo, Francisca García-Huidobro retomó la conducción del programa "Only Fama", luego de dos semanas de vacaciones, las cuales disfrutó en uno de sus destinos favoritos: República Dominicana.

García-Huidobro arribó no sola al estudio de "Only Fama", sino que lo hizo junto a José Antonio Neme, quien tuvo una aplaudida animación el pasado viernes 14 de marzo, cuando le tocó asumir el rol de Fran dentro del programa.

Neme y Fran juntos en "Only Fama"

"Pedí de regalo a esta persona"

La llegada de Fran García-Huidobro y José Antonio Neme fue diferente a la que se acostumbra, puesto que los dos aparecieron por una de las puertas al plató, mientras una voz en off decía en alto cada uno de sus nombres.

Quien primero tomó la palabra fue Fran, quien expresó "he vuelto y estoy muy feliz, porque yo dejé un papelito en la entrada del canal cuando me fui, pensando que el papelito no se iba a leer (porque) había otras cosas más importantes".

Luego agregó que en dicho recado, "pedí de regalo a esta persona y me lo trajeron, lo que significa que no me van a echar", en referencia a José Antonio Neme, con quien hizo dupla en el programa satélite del Festival de Viña del Mar 2025, "Viva Viña".

Neme atinó a darle un abrazo y le contestó a modo de broma, "te lo trajo... ¡La nueva administración! Porque tú te fuiste con una administración y ahora hay otra administración", lo que desató las risas dentro del estudio de "Only Fama".

