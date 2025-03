Princesa Leonor se enfermó en Chile: Estaría aislada en un hotel de Punta Arenas

21 mar. 2025 - 12:14 hrs.

Por estos días, Punta Arenas goza de la presencia de la Princesa Leonor, futura reina de España que llegó hasta el sur de Chile a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Durante sus primeros días en la capital de la región de Magallanes, la joven de 19 años fue vista disfrutando en un pub junto a sus compañeros de formación militar, con quienes compartió una cerveza, según comentaron los trabajadores del recinto.

Sin embargo, la estadía de la próxima monarca española no ha estado exenta de complicaciones, pues recientemente se enfermó, permaneciendo aislada del resto de los tripulantes de Elcano. De hecho, está alojada en un hotel de la ciudad magallánica, cuyo nombre permanece bajo reserva por razones de seguridad.

Princesa Leonor se enfermó en Chile

Según el reporte de la periodista del área internacional de Meganoticias, Marianne Schmidt, la adolescente está recibiendo atención médica tras experimentar mareos y vómitos. Su diagnóstico específico sería cinetosis, también llamado "mareo por movimiento" y que sufren las personas que "viajan en auto, tren, avión y, especialmente, en barco", consigna Medline Plus.

Sumado a esos inconvenientes, los que le han ocasionado supuestas caídas y contusiones, la prensa internacional informa que Leonor sufre de claustrofobia: "Comparte un pequeño camarote con tres compañeras más. Debido a las medidas tan reducidas, ha tenido algunos episodios" de este tipo de trastorno de ansiedad.

Por todos estos problemas, además de un cambio en la programación que adelantó el zarpe del buque, la princesa no asistirá a la ceremonia en Puerto del Hambre —fijada para el 22 de marzo—, un poblado de la región también conocido como Ciudad del Rey Don Felipe y que intentó poblarse a partir de 1584 en honor a la Corona Española, pero las inclemencias del clima imposibilitaron la hazaña.

Reina Letizia quiere a Leonor de vuelta

Schmidt agregó en su despacho que, debido al estado de salud de la princesa, la Reina Letizia "está súper preocupada por su hija. Tanto es así, que los informes indican que ella quiere que desde Punta Arenas regrese a España".

"Hubo una llamada de la Casa Real al comandante del buque, en la que se le pidió que sea apartada de actividades como la guardia, las actividades físicas (...) Tuvo que ser aislada de eso; por lo tanto, se ha perdido parte importante", añadió la profesional.

No obstante, el que se muestra reacio a la petición es el padre de la heredera, el Rey Felipe VI: "No quiere que abandone la misión. Quiere que su hija se estabilice y continúe con su instrucción hasta el final para no mostrar una señal de debilidad", concluyó Marianne.

Después de Punta Arenas, el próximo destino del buque escuela Juan Sebastián Elcano en Chile será Valparaíso, cuya llegada está prevista para el 4 de abril.

Todo sobre Famosos