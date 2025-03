Denisse Campos confirma querella en contra de su gemela Daniella: "Ella me hizo perder trabajos"

15 mar. 2025 - 11:15 hrs.

Hace unos días se conoció que Denisse Campos estaba preparando una millonaria querella en contra de su gemela Daniella Campos, con quien se encuentra enemistada y no mantiene contacto alguno desde hace 20 años.

Esta acción judicial en contra de las "calumnias de Daniella" fue confirmada por la propia Denisse la noche del viernes en el programa "Only Fama" de Mega, asegurando que la querella se interpondrá a primera hora del lunes 17 de marzo.

Denisse confirma querella contra su gemela

"Está lista la demanda, mi abogado está en Roma en este momento, está de vacaciones, llega este domingo. Vamos a ir juntos el día lunes, a primera hora, a interponer la querella", relató la exmodelo que se hizo conocida en los años 90.

Denisse, actualmente corredora de propiedades, relató que busca una indemnización de unos 20 millones de pesos ante las injurias y calumnias de su hermana, las que, según dijo, le han hecho perder algunos trabajos.

"Partamos por lo que la gente no sabe. He perdido dos trabajos, por los que pedimos la indemnización, por las supuestas adicciones de una persona que no me ve hace 20 años, cuando yo ni siquiera fumo cigarro", señaló haciendo referencia a las acusaciones que le habría lanzado Daniella en más de una ocasión.

"A mí no me duele la Daniella, nada; el bolsillo es el que me duele. Yo no le quité la casa a mi marido, no vivo en Chicureo, pero tengo plata para echarle bencina al auto. (...) Ella me hizo perder trabajos", reafirmó sobre las razones de la querella en contra de su gemela.

