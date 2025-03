Daniel "Huevo" Fuenzalida confirma nueva ruptura sentimental: "Podía proyectarse, pero no resultó"

19 mar. 2025 - 19:05 hrs.

El animador Daniel "Huevo" Fuenzalida se refirió a su actual situación sentimental, luego de que a mediados de 2024 se hiciera pública su ruptura con Alejandra Chocair, con quien estuvo en una relación por más de seis años.

Mientras conducía su programa de TV, Fuenzalida fue interpelado por su colega Cristián "Chico" Pérez, quien le consultó sobre su presente amoroso: "¿Hay alguna candidata?, estás saliendo con alguien, tienes a alguien en vista", preguntó.

Daniel "Huevo" Fuenzalida reveló nueva ruptura sentimental

Acto seguido, el conductor del pódcast "Cómo están los weo..." abrió su corazón en pantalla. "No, no existe nadie", dijo de entrada. Además, reveló que tras su ruptura con Chocair inició otro romance, el cual no perduró.

Posteriormente, entregó más detalles de lo que ocurrió: "La verdad es que terminé hace poco una relación que duró poquito, el año pasado también estuve en una relación, y en marzo había terminado una relación importante en mi vida".

Daniel Fuenzalida/Instagram

Esta revelación dejó sorprendidos a sus compañeros, quienes lo interrogaron al respecto. Frente a las dudas, Daniel comentó que "en marzo de 2024 terminé una relación importante de 6 años, después duré dos meses y ahora hace poco... podía proyectarse, pero no resultó".

Asimismo, mencionó uno de los motivos por los que sus relaciones no funcionan: "Nadie quiere andar conmigo, si no tengo tiempo para nada. Es impresionante. Tengo disponible todos los días de las 10 y media de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana. Cansado, con esta voz, imagínate".

