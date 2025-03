Mila Correa revela complejas secuelas de su cáncer de mama: "Es como el principio de Alzheimer"

19 mar. 2025 - 20:05 hrs.

A mediados de 2020, la exparticipante del reality de Mega, "Amor a prueba", Mila Correa, dio a conocer su diagnóstico de cáncer de mama. A más de cuatro años de ese momento, continúa en tratamiento contra esa enfermedad.

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, la influencer contó que actualmente se encuentra en remisión, es decir, le sacaron todos los tumores. Sin embargo, el proceso posterior ha sido bastante complejo y aún se enfrenta a la posibilidad de que el cáncer vuelva.

Mila Correa revela complejas secuelas de su cáncer de mama

En una publicación de Instagram, Correa expuso cómo su vida cambió por completo tras su diagnóstico, detallando además las secuelas que hoy la aquejan: "Hace 4 años que no sé lo que significa dormir 8 horas seguidas, mis articulaciones son como de una persona de 65 años".

"Mi memoria falla muy seguido, al punto de olvidarme el nombre de las personas que más amo, tengo resequedad en todo mi cuerpo, ojos, piel, fosas nasales, cabello, piel y eso que consumo entre 2,5 a 3 litros de agua diarios, casi todo me da alergia", continuó.

De hecho, relató la situación que la llevó a compartir aquel post. "El domingo estaba almorzando y se me olvidó lo que tenía en el plato, se me olvidó por qué estaba almorzando, qué es lo que había comido. Miraba mi plato, no entendía donde estaba, me quede pegada mirando perdida hacia el balcón", recordó.

En este sentido, afirmó que su condición "es como el principio de Alzheimer" y que teme que sus problemas de memoria empeoren, por lo que tomó la decisión de tomar registros de cada cosa que hace y los lugares que visita.

"Lo hago por dos motivos. Primero para que cuando pierda totalmente mi memoria, ver todo lo que logré hacer. Y también para que, cuando ya no esté en este plano terrenal, mis padres y hermanos puedan revisar mis cosas y ver todo lo que hice y así disminuyen el extrañarme", aseveró.

