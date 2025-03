"Tienes que darle con todo": La reacción de los fans de Karla Melo luego que revelara que padece cáncer

19 mar. 2025 - 09:05 hrs.

La actriz y cantante nacional, Karla Melo, reveló durante la noche del martes 18 de marzo que fue diagnosticada en enero de este 2025 con un cáncer de mama triple negativo, que la tiene hoy en tratamiento con quimioterapias para destruir las células malignas.

Afortunadamente, dentro de lo que significa el cáncer, la enfermedad le fue diagnosticada en etapa 1, es decir, el tumor que tiene alojado es pequeño y no se ha extendido a otras partes del cuerpo, lo que anticipa un tratamiento auspicioso.

Karla Melo

Reacciones en redes sociales

Melo dio a conocer la noticia al pie de una galería de imágenes en la que resume cómo han sido estos meses en conocimiento de su diagnóstico. En la descripción escribió un largo y esperanzador mensaje, en el que dejó claro que se encuentra realizando todo para lograr su recuperación.

"Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida... Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen", es parte de lo que redactó en el posteo.

El posteo obtuvo más de cien mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes le enviaron todo su apoyo en esta etapa. "Acá siempre para ti", "eres fuerte y resiliente", "mantén la fe, porque con tu luz y valentía todo es posible", le escribieron algunos internautas.

Otros, en tanto, redactaron mensajes como "estamos contigo para siempre", "tienes que darle con todo, esa actitud positiva", "con todo el power", "eres una poderosa", "valiente, tremenda mujer", "mucha fuerza, bendiciones y amor", "tremenda mujer", por mencionar algunos.

