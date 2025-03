Light Cycles: El show inmersivo de luces que se instalará en Santiago

14 mar. 2025 - 12:00 hrs.

Una nueva experiencia inmersiva de luces llegará a Chile en mayo. Light Cycles busca transformar la noche combinando luz, sonido y tecnología a través de un recorrido interactivo en el Parque Metropolitano de Santiago.

La experiencia multisensorial de un kilómetro invita a conectar con el mundo de la naturaleza a través de cinco instalaciones inmersivas con diseños únicos de vanguardia, efectos de iluminación vibrantes en un paisaje sonoro y música original de The Barr Brothers, una banda de Montreal reconocida por su fusión de rock, folk y blues.

Esta colaboración entre Moment Factory, estudio multidisciplinario de entretenimiento multimedia, y Fever, la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento, llega a Chile luego de recorrer Birmingham, Milán, St. Louis y Kyoto, para posteriormente pasar por São Paulo.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo miércoles 19 de marzo en la plataforma Fever, pero para tener boletos de forma anticipada, pueden inscribirse en la lista de espera. Es un panorama familiar y amigable para todas las edades y los niños menores de 4 años ingresan gratis.

¿Qué instalaciones inmersivas ofrece Light Cycles?

La primera instalación es Arboleda de Cristal (Crystal Grove) en la que los árboles “hablan” a través de sonidos y luces dentro del bosque. Además, cada tronco emite su propia melodía y destellos de color, creando una experiencia inmersiva.

La segunda es Frecuencias del Bosque (Forest Frequencies) donde sintonizan la frecuencia oculta del bosque a través de luces led y sonidos en movimiento, creando una experiencia que mezcla el pasado y presente.

Invisible muestra destellos de luz que revelan cosas que antes no veíamos, ya que la oscuridad esconde formas y colores, cambiando la manera en que percibimos el entorno.

Hacia el Atardecer (Into The Sunset) es un juego de luces y sombras inspirado en la puesta de Sol, donde a través de diferentes colores, los visitantes se convierten en siluetas en medio del paisaje nocturno.

La última, El Hogar (The Hearth) está inspirada en la calidez de una fogata donde crean un punto de encuentro con luces y sonidos para detenerse, conectar y compartir el fin del recorrido.

“Después de exitosas presentaciones en Norteamérica, Europa, Asia y Australia, nos enorgullece traer este emocionante proyecto a América Latina, específicamente a Chile y Brasil”, comenta Jonathan St-Onge, director ejecutivo de Moment Factory Original.

Todo sobre Panoramas