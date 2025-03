Gala Caldirola sufre doloroso accidente en el reality español "Supervivientes": "Está estable y en curación"

14 mar. 2025 - 15:51 hrs.

Hace unos días, Gala Caldirola dejó Chile para embarcarse en una nueva aventura televisiva. La modelo se convirtió en una de las participantes del reality "Supervivientes 2025", el cual se está realizando en Cayos Cochinos, Honduras.

En el reconocido reality español, los concursantes deben enfrentarse a condiciones extremas de supervivencia. Mientras participaba de una de las actividades, Gala se convirtió en la protagonista del primer accidente de esta edición.

Gala Caldirola sufre doloroso accidente en el reality español "Supervivientes"

La influencer preocupó a sus compañeros luego de que se clavara una astilla de gran tamaño en el empeine de un pie. Lejos de entrar en pánico, Gala mantuvo la calma: "Si he podido con 13 horas de parto, esto no es nada. El dedo lo puedo mover bien, por eso estoy tranquila".

La española remarcó que a lo largo de su vida ha pasado por soportado diferentes dolores físicos, sobre todo después del accidente automovilístico que sufrió en 2012. "Me rompí la cara, las vértebras, me rompí el cuerpo entero. Y después tuve un parto de 13 horas sin epidural. Tengo mucha resistencia al dolor", aseveró.

Su mánager, Suro Solar, actualizó su estado a través de su canal de difusión de Instagram, remarcando que se comunicó con la producción y que están tratando la lesión de Caldirola con medicamentos. "Está estable y en curación", contó.

Debido a este imprevisto, Caldirola se perdió la prueba por la inmunidad, algo que lamentó entre lágrimas: "No soy capaz, ayer viste lo que me pasó, lo he dado todo en la prueba anterior, pero me han dado un montón de pisotones, golpes, me duele muchísimo".

"Estoy un poco mareada porque estoy tomando medicación y no he comido casi nada, y es que no me siento capaz, me siento frustrada", continuó.

Historias de Instagram de Suro Solar

