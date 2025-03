Exitosa cantante de la década de los 90 vive en su auto hace casi 3 años

13 mar. 2025 - 16:11 hrs.

La afamada cantante de la década de los 90, Dawn Robinson, vive una situación completamente alejada de las luces y la popularidad que tenía tiempo atrás. Lo anterior porque en la actualidad, la artista vive en su auto, producto de una crisis económica.

Robinson fue integrante del exitoso grupo de R&B llamado Vogue, que lanzó hits como "Don't let go" o "Free your mind", narró en su canal de YouTube que enfrenta una compleja situación que en un principio, tuvo reparos en contar.

Vivir en un auto

Lo anterior porque algunos cercanos le aconsejaron que podía ser juzgada de parte de sus críticos o seguidores, sin embargo, prefirió "echar afuera" todo, minimizando el poder de los eventuales cuestionamientos que podían llegarle.

"Yo pensé: ‘Ok, ¿y qué pasa si me juzgan? ¿Y qué?’ (…) Todos somos juzgados. Así es la vida", señaló. Por lo anterior, decidió contar su verdad. "Durante casi tres años he estado viviendo en mi automóvil (…) lo dije, ¡Dios mío, ya está afuera!", sentenció.

La artista indicó que en 2020, producto de la pandemia, se fue a vivir a la casa de su madre en Las Vegas. Sin embargo, la relación entre ambas era tensa. "Amo a mi madre, pero ella se enojaba mucho y dirigía su ira hacia mí. No lo entendía, aún no lo entiendo, y me dolió", reconoció.

Por lo anterior decidió irse de allí y se mudó a la casa de su entonces mánager, pero esto duró practicamente nada. El profesional no tenía espacio para recibirla, pero como le había prometido alojo, se comprometió con pagarle una estadía en un hotel.

La nueva vida de Dawn Robinson

Allí se mantuvo durante 8 meses, con la constante preocupación de que si él podría seguir pagándole el alojamiento. Cansada de esta sensación, comenzó a averiguar sobre la gente que vive en sus vehículos y se aventuró a sumarse a dicha comunidad.

"Le dije a mi asistente un día: ‘He estado investigando sobre la vida en autos. Hay una comunidad completa de personas que viven en sus coches, en sus casas rodantes, en sus furgonetas’. Y pensé: ‘Podría hacer eso’", rememoró.

Ese fue el puntapié inicial para lo que es hoy su vida. "Descubrí cómo cubrir mis ventanas y a no hablar con ciertas personas. Como mujer y como figura pública, hay que ser muy cuidadosa con lo que se dice y a quién", señaló.

En el video, la cantante quiso dejar en claro que su actual estilo de vida ella lo escogió, y no quiere que sientan lástima por ella. "Sentí como si estuviera en un viaje de campamento. No lo lamento en absoluto (...) No se trata de decir ‘pobre Dawn’. Estoy aprendiendo quién soy como persona y como mujer”.

Para finalizar, en cuanto a detalles domésticos, contó que mantiene su higiene personal a través de la membresía en el gimnasio que sigue pagando, en el cual aprovecha de ejercitarse y bañarse: "soy una Funky Diva, pero no soy una diva sucia".

