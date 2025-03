"Aquí va a crecer mi familia": La sentida reflexión de Pangal Andrade sobre los avances en la construcción de su hogar

12 mar. 2025 - 10:28 hrs.

En 2016, Pangal Andrade se embarcó en uno de los proyectos más importantes de su vida: edificar su propia casa en el Cajón del Maipo. La idea era utilizar sus conocimientos en construcción y utilizar solo materiales sustentables.

A lo largo de los años, el kayakista ha realizado diversas remodelaciones en su hogar, siendo la más reciente en 2024. En esa ocasión, anunció que su novia, la conductora de televisión argentina Melina Noto, se mudaría a vivir con él.

La sentida reflexión de Pangal Andrade sobre los avances en la construcción de su hogar

Recientemente, el exchico reality anunció que un nuevo integrante llegaría a la vivienda. Tras cinco años de relación, la pareja confirmó que se convertirán en padres luego de que la noticia fuese filtrada por Raquel Argandoña.

A través de su cuenta de Instagram, Andrade compartió un video de la vista aérea de la casa, emplazada en un entorno completamente natural. En el post, redactó una sentida reflexión sobre esta nueva etapa que vivirá junto a su familia.

"Ya no me acuerdo cuánto trabajo le hemos metido a esta casita, pero lo único que sé es que aquí va a crecer mi familia y será hermoso. Y no sé cuándo será el día que esté lista, pero sé que algún día la terminaré como lo soñé", manifestó.

En la misma línea, expresó su emoción por los avances que ha logrado: "No saben lo que he trabajado y lo que me ha costado, pero no me arrepiento de nada, y aquí están todos mis esfuerzos. No dejes de perseguir tus sueños".

