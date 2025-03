Yanina Halabi no se cuidó tras operación y terminó internada: "Esta recuperación tengo que tomármela en serio"

12 mar. 2025 - 09:17 hrs.

La influencer Yanina Halabi tuvo, como muchas personas, una operación de hernia lumbar. Lo que debía ser un procedimiento que la tendría algunos días reposando, se convirtió ahora en un problema de salud que la tendrá varias semanas alejada de sus actividades diarias.

El detalle fue que ella no se cuidó durante el postoperatorio de la hernia lumbar. Realizó eventos, se fue a Viña del Mar e incluso, usó zapatos de taco alto. Hace algunos días de nuevo comenzó a sentir una dolencia en la espalda, fue al médico, le hicieron un examen y todo estaba correcto.

Yanina Halabi

Complicaciones en la operación

Sin embargo, al otro día, el sector estaba completamente inflamado. ¿El resultado? Una bacteria ingresó a la herida y estuvo nueve días internada en un recinto médico. Ya dada de alta, los médicos le rogaron que esta vez sí debe cuidarse.

Algo que lamenta en profundidad, ya que no debe hacer reposo solo algunos días, sino que 6 semanas. Así lo contó a Las Últimas Noticias (LUN), medio en el cual detalló que, "no puedo hacer deporte de impacto, ni bailar, ni estar mucho rato sentada, ni mucho rato parada. La recuperación es dolorosa, tengo que estar con faja y soy superactiva. Hago eventos, deportes, pero esta recuperación tengo que tomármela en serio".

Yanina Halabi y sus hijos en la clínica

Halabi venía con este dolor hace al menos dos años, pero no le daba mayor importancia. Sin embargo, los últimos meses la intensidad era tal, que incluso le impedía dormir con tranquilidad y hasta quedaba inmóvil por días completos.

"Me molestaba, pero yo aguantaba y aguantaba los dolores. Al principio era intermitente, el dolor iba y venía. Después fue más consistente y con episodios donde quedaba inmóvil, en cama, durante una semana y no me podía mover. Pero no le tomaba el peso", señaló.

