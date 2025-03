"Sol, se fue, me ha dejado una herida...": Así luce hoy la recordada cantante chilena Daniela Aleuy

12 mar. 2025 - 08:10 hrs.

"Sol, se fue, me ha dejado una herida...", es parte de una de las canciones más populares de la cantante chilena Daniela Aleuy, que cuenta con el explosivo coro, "dime como pretendes que me olvide de ti", que de seguro, más de alguno dedicó o al menos, se sintió identificado.

A fines de los 90 y comienzos de los años 2000, Aleuy se hizo conocida en Chile. Muchos la recordarán por su participación en el programa "Pase lo que pase". En este espacio, era una de las coristas que armonizaban el programa, que era conducido por el fallecido Felipe Camiroaga y Karen Doggenweiler.

La trayectoria de Daniela Aleuy

En el 2000 y tras firmar con el sello Warner Music, Aleuy lanzó su primer disco llamado "Así soy yo", que tuvo varios hits como "Alguien como tú", "Sol" y "El juego del amor". Seis años después lanzó su segundo disco "Creer", mientras en 2010 sacó su tercera producción que bautizó como "EnCerio" y en 2020 sacó su disco conmemorando sus 20 años de carrera.

Entre el 2013 y el 2020 Daniela estuvo alejada de los estudios de grabación, al menos para trabajar en sus proyectos, debido a que decidió estudiar la carrera de Pedagogía en Música en Valparaíso, con el objetivo de convertirse en profesora.

Algo que consiguió y que ejerce, de acuerdo a lo que dijo al medio Agenda Chilena en 2023. "Ahora hago clases y ese era un desafío, algo pendiente que tenía. Me di cuenta de que no quería depender 100% de hacer discos, ni de estar en los escenarios. Era algo muy arriesgado, por un lado, y otro, que no me llenaba del todo. Ser artista es interesante, entretenido, pero no realmente siempre —al menos en mi caso— vas a tener las ganas de estar ahí", añadió.

Actualmente, se encuentra activa en su cuenta de Instagram (@daniela.aleuy), en el cual promociona sus shows y eventos en diferentes recintos y festivales. Asimismo, sube videos tocando la guitarra, interpretando no solo sus canciones, sino que de otros grandes artistas.

Así luce hoy Daniela Aleuy

