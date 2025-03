"Era mi primera opción": Esta es la carrera y la universidad de EEUU en la que estudiará Milagros Zabaleta

03 mar. 2025 - 14:00 hrs.

Milagros Zabaleta, hija del actor chileno Jorge Zabaleta, ya tiene claro qué hará con su futuro. Recientemente, la joven influencer compartió con sus seguidores una emocionante noticia: se mudará a Estados Unidos tras ser admitida en una prestigiosa universidad de ese país.

"Estoy muy, muy feliz. En agosto me voy a California a vivir y ustedes supongo me van a acompañar en esta nueva etapa", escribió en un post en sus stories de Instagram. Además, detalló que la casa de estudios en cuestión es la Universidad de San Diego (USD).

Esta es la carrera que estudiará Milagros Zabaleta

Tiempo atrás, "Milo" contó en una entrevista que tenía planeado ingresar a la Universidad de Miami. Sin embargo, optó por descartar esa opción y en un video de TikTok contó las razones por las que cambió de parecer.

"Muchos pensaron que mi primera opción era la Universidad de Miami, pero la última vez que fui me desencanté y sentía que no pertenecía a ese ambiente tan superficial", confesó, aludiendo a la intensa vida social y festiva que hay en la institución.

Milagros Zabeleta/Instagram

Además, apuntó a las características del entorno del establecimiento: "Quizá para otras personas ese ambiente es ideal, pero para mí vivir en una ciudad que no hay montañas y que es plana, me satura".

En la sección de comentarios, la creadora de contenido reveló que optó por estudiar Negocios. Esta carrera, que tiene una duración de cinco años, se imparte en la Knauss School of Business, facultad que es conocida por su enfoque en formar líderes empresariales.

"Estoy muy emocionada, era todo lo que quería, era mi primera opción. Me los voy a llevar a ustedes en todo este proceso. Supongo que me van a apañar porque me gustaría mostrarles cómo es la vida de una estudiante internacional en Estados Unidos", afirmó Milagros.

