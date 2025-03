"Prefiero quedarme con lo positivo": Belén Hidalgo recuerda al "Negro" Piñera tras denuncias de violencia

03 mar. 2025 - 00:00 hrs.

La modelo Belén Hidalgo compartió nueve años de su vida con Miguel "Negro" Piñera e incluso llegó de su lado al altar en una mediática ceremonia el año 2004. Es así como -pese a una conflictiva separación- este domingo, la argentina llegó hasta el Parque del Recuerdo para el funeral del cantante.

"Vengo a despedirlo recordando lo mejor que pasamos. Tuvimos muchas vivencias, muchos viajes familiares con él, fue una persona que me hizo muy feliz cuando estuvimos bien", declaró Hidalgo en conversación con Las Últimas Noticias.

Belén y el "Negro" dieron fin definitivo a su relación amorosa en 2011 con una polémica denuncia de divorcio de por medio. En ella, la modelo acusó haber sufrido violencia intrafamiliar durante su matrimonio con Piñera.

"Me empujó, se me tiró encima y me pegó cachetadas. Le suplicaba que me dejara tranquila y uno de sus amigos (había una reunión en la casa) escuchó mis gritos de auxilio y le dijo que me dejara tranquila. Luego de eso y para que nadie notara que me había pegado un combo en la cara, me dijo al día siguiente que nos íbamos a Brasil", es parte del testimonio de Hidalgo difundido en 2012.

Más de una década después, la argentina señaló que logró sostener una relación cordial con su exmarido en los años que siguieron al controversial quiebre. "Siempre mantuvimos contacto telefónico y por correo, por WhatsApp. La última vez que me escribió fue el domingo y comentamos lo feliz que había estado en el Festival de Viña", contó la modelo en su llegada al funeral de Piñera.

"Prefiero quedarme con lo positivo (...) Se fue feliz, actuando, cantando hasta el último día, como él quería", concluyó Hidalgo.

