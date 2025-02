"Uno de los mejores del mundo": Incubus se rindió ante el público chileno tras exitoso show en el Festival

27 feb. 2025 - 23:54 hrs.

Después de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar, los integrantes de la banda Incubus llegaron al backstage para contarles sus sensaciones a Tita Ureta y Natasha Kennard, las conductoras del espacio.

El quinteto estadounidense, liderado por el vocalista Brandon Boyd, abrió la "noche anglo" en la Quinta Vergara, interpretando grandes éxitos como "Wish You Were Here", "Are You In" y "Drive".

Además, se dieron el lujo de homenajear sobre el escenario a The Beatles y Phill Collins, provocando la admiración y los aplausos del público rockero que llegó a disfrutar también del show de Juan Pablo López y The Cult.

"El público chileno es uno de los mejores del mundo"

En conversación con las figuras de Mega, Brandon expresó que "el público chileno es uno de los mejores del mundo". Por su parte, Nicole Row, la bajista que conquistó al público y a los espectadores en sus casas, declaró que "Chile es hermoso, lo pasamos muy bien".

El grupo se quedará hasta este viernes en nuestro país, "celebrando después de un loco, pero lindo show" en la Quinta.

Tita, conocida por su afición al surf, les preguntó si conocían alguna localidad que destacara por sus olas, ya que algunos miembros de la banda comparten la misma pasión deportiva. Boyd respondió que "nunca he surfeado en Chile, pero me gustaría. ¿Alguien me llevaría a surfear?", tras lo caul recibió como recomendación que fuera a Pichilemu, sector de la región de O'Higgins insigne de esta práctica.

Su cover a The Beatles y Phill Collins

Por su parte, Natasha abordó los covers de Incubus a The Beatles y Phill Collins, "un hermoso momento que el público amó. ¿Cómo se sintieron?".

"Creo que lo hicimos bien", dijo entre risas el vocalista, "el público fue increíble, mucha diversión".

Revisa las presentaciones y rutinas completas del Festival de Viña en MegaGo. Ingresa aquí

