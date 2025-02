Conquistaron la noche anglo: El show internacional de Incubus se coronó con Gaviota de Plata y de Oro en Viña 2025

27 feb. 2025 - 22:53 hrs.

Incubus abrió de manera estelar la noche anglo en la Quinta Vergara. Los oriundos de California se presentaron este jueves 27 de febrero por primera vez en el Festival de Viña y se coronaron con los máximos galardones del certamen: las codiciadas Gaviotas de Plata y de Oro.

¿Cómo fue la presentación de Incubus en el Festival de Viña?

Los liderados por Brandon Boyd abrieron el show con "Megalomaniac", canción que estuvo inmediatamente seguida por su clásico "Wish You Were Here".

El quinteto estadounidense también se dio el espacio para presentar dos covers: "Come Together" de The Beatles y "In the Air Tonight" de Phill Collins.

Como era de esperar, los favoritos de la noche se llevaron las dos gaviotas que puede entregar el público de la Quinta Vergara, con traducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda de por medio.

La noche estuvo coronada por su canción más insigne, "Drive", que transportó a sus fanáticos a comienzos de los 2000 y puso fin a una de las noches más esperadas del Festival de Viña 2025.

¿Cómo ver nuevamente la rutina de Incubus?

Quienes no pudieron ver en vivo la presentación de Incubus, o simplemente tengan ganas de revivirla, podrán hacerlo a través del servicio de streaming Mega GO.

¿Cuál es la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025?

A continuación, revisa la programación artística de los próximos días del Festival de Viña del Mar:

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

