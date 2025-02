Por si te lo perdiste: ¿Dónde ver el show de Incubus en el Festival de Viña?

27 feb. 2025 - 23:15 hrs.

Con una presentación estelar, la agrupación californiana Incubus inauguró por todo lo alto la noche anglo del Festival Internacional de Viña del Mar.

Con varios de sus éxitos como "Wish you were here", "Drive", "Megalomanic" o tributos a Phill Collins con "In the Air Tonight" y a The Beatles con "Come Together", los norteamericanos conquistaron a la Quinta Vergara.

La calidad del show les valió poder hacerse con las Gaviotas de Plata y Oro, los máximos galardones del evento, y sumar a la estrecha relación que Incubus tiene con Chile desde su primera visita al país en el año 2007.

¿Cómo puedo ver nuevamente la rutina de Incubus?

Quienes no pudieron ver en vivo la presentación de Incubus, o simplemente tengan ganas de revivirla, pueden hacerlo a través del servicio de streaming Mega GO.

La plataforma no solo alberga la presentación de la banda norteamericana, sino que también todas las actuaciones de los cantantes y comediantes que se presenten en el Festival de Viña 2025.

Para ver nuevamente el show de Incubus y los otros artistas del certamen viñamarino, solo tienes que entrar aquí y acceder al contenido que estará disponible en Mega Go.

