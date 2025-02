Instagram prueba el botón de "no me gusta": En esto consiste la nueva funcionalidad de la aplicación

17 feb. 2025 - 15:15 hrs.

Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas al día de hoy por los cibernautas. Es por esto mismo que en más de alguna ocasión es sometida a actualizaciones, con el fin de brindar el mejor servicio a los usuarios que la ocupan.

Una de las últimas dice relación con los "no me gusta", algo que hasta ahora era desconocido para las personas que usan la app, pero que cumple con un objetivo en específico.

"No me gusta" en Instagram

Si bien esta función está disponible hace ya un tiempo en YouTube, para evaluar los mensajes que se suben de manera pública a la plataforma, hace poco Instagram la trasladó a los comentarios de sus publicaciones.

En concreto, algunos usuarios pueden colocar "no me gusta" en los posteos del feed y en los reels, aunque todo está en una fase de prueba, consignó Infobae.

"Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable"

En específico, la intención de Instagram es brindarle a los usuarios una forma privada de indicar los comentarios que no consideran adecuados, sin afectar la visibilidad del autor de dicho comentario y así influir en la calidad del contenido.

Adam Mosseri, director de Instagram, señaló que "algunos de ustedes pueden haber visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram. Esto brinda a los usuarios una manera privada de señalar que no están de acuerdo con un comentario en particular".

"Esto es solo una prueba, no habrá un contador de 'no me gusta', ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram", añadió.

