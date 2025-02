"Me encantaría ser mamá" y "me sentí muy imbécil": Tonka Tomicic comparte íntimas reflexiones y hace importante anuncio

17 feb. 2025 - 12:17 hrs.

Tonka Tomicic dejó a sus seguidores intrigados al borrar, de un momento a otro, todas sus publicaciones de Instagram. Tras días de especulación, la presentadora de televisión finalmente rompió el silencio este domingo con un importante anuncio.

La animadora compartió el primer adelanto de su documental titulado "Tonka Tomicic, lo que soy". En esta producción, aborda el profundo impacto personal y profesional que experimentó tras la implicación de su exesposo, Marco Antonio "Parived" López, en el denominado "Caso Relojes".

Tonka Tomicic en "Tonka, lo que soy"

Tonka Tomicic comparte intimas reflexiones y hace importante anuncio

En el extracto del filme, que está a cargo del director audiovisual Oscar André, Tonka parte señalando que su historia "se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz, y eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mí".

Posteriormente, hace sentidas reflexiones sobre lo que ha vivido en los últimos años. "Sentí que se me vino la vida encima, me sentí muy imbécil. Sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara", manifestó.

Tonka Tomicic en "Tonka, lo que soy"

Del mismo modo, reconoció que para enfrentar este duro proceso "me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, me tuve que volver a admirar, tuve que sentir que valía".

"Soy muy de lamerme las heridas sola, me escondo, pero yo me veo en mis cicatrices, pero cuando me las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado, y me voy a seguir levantando una y otra vez", aseveró en el clip.

En el post, Tonka también redactó un sentido mensaje sobre este especial proyecto, el cual generó reacciones de apoyo de diversos rostros del mundo del espectáculo.

"Soy Tonka Tomicic Petric. Diseñadora, modelo, animadora, aprendiz de bailarina, cocinera, lectora voraz, entreno casi a diario, soy alegre, soy hermana, amiga, tía, hija y perruna. Aquí estoy, en lo cotidiano, lo íntimo, en el amor con las personas que quiero, que amo. Lo que soy", escribió.

Finalmente, en el ámbito personal, la comunicadora de 48 años expresó su gran anhelo: "Me encantaría ser mamá".

Todo sobre Famosos chilenos