Estudia en una universidad europea: Esta es la carrera que está cursando Martina Weil

La velocista chilena Martina Weil ha vuelto a destacar en el atletismo internacional. El 7 de febrero de 2025, durante el meeting de Karlsruhe en Alemania, estableció un nuevo récord nacional en los 400 metros bajo techo.

Mientras disfruta este buen pasar deportivo, la joven ocupa su tiempo libre en un especial desafío relacionado con lo académico. En diálogo con Las Últimas Noticias, contó que está cursando una carrera universitaria en Bélgica, país en el que reside junto a una amiga.

Esta es la carrera universitaria que está cursando Martina Weil

La campeona panamericana relató cómo es su rutina en el país europeo junto a la atleta Violeta Arnaiz: "Nos despertamos, tomamos desayuno, vamos a entrenar y volvemos a hacer, cada una dedicada a hacer lo suyo".

Posteriormente, señaló que mientras su amiga trabaja ella asiste a clases. "Estoy terminando mi carrera en Business (Negocios) en la U. de Bruselas. En Estados Unidos estaba estudiando ingeniería, pero estuve muy poco tiempo, no alcance a terminar".

Respecto a la decisión de empezar otra carrera, Martina detalló que logró transferir créditos, esto implica que los cursos o asignaturas que completó en su primera carrera fueron reconocidos y aceptados en la casa de estudios de Bélgica, de modo que no será necesario repetirlos.

Asimismo, reveló que "la estoy haciendo prácticamente toda online, porque no me acomodan los horarios de clases con los entrenamientos. La universidad da facilidad para poder hacerla en línea. Me queda este año y un semestre más".

