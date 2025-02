La gran pena de Vanesa Borghi tras tener que separarse de su bebé: "Estoy sufriendo y pasando por esa crisis"

11 feb. 2025 - 17:26 hrs.

El nacimiento de su hijo Teo ha llenado de felicidad a la modelo Vanesa Borghi. Sin embargo, equilibrar su vida entre la maternidad y sus compromisos laborales no ha sido una tarea sencilla, como ella misma ha confesado.

El pequeño, fruto de su relación con el ingeniero comercial, Carlos Garcés, nació en agosto del año pasado. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora ha contado a sus seguidoras cómo han sido sus primeros meses de maternidad.

Vanesa Borghi

La gran pena de Vanesa Borghi tras tener que separarse de su bebé

Recientemente, la exconductora de Morandé con Compañía expresó que atravesó días difíciles, ya que tuvo que separarse de su bebé. Debido a un viaje de trabajo a México, no le quedó otra que dejar al menor al cuidado de su padre.

Todo esto le generó preocupación y tristeza, por lo que intentó estar siempre conectada con su retoño. "Lo que le pedí a Carlitos es que me envíe todos y videos de todo, de cómo van sus siestas, si se siente bien, si está comiendo, si sonríe como habitualmente lo hace", señaló a Las Últimas Noticias.

Vanesa Borghi/Instagram

En este contexto, aclaró que "no sufre la crisis por separación, así que sigue su vida como si nada pasara. Pero yo lo extraño demasiado, ya quiero llegar a llenarlo de besos. No dudo que se ha hecho difícil, pero también es bueno saber que con el papá está bien".

Finalmente, destacó que "yo lo extraño mucho, pero mi bebé no se da cuenta, ya que actualmente no está tomando pecho, sigue con su mamadera y tiene el apego tanto conmigo como con su papá. Aún no entra en la etapa de crisis por separación, así que por ese lado estamos bien. Pero yo estoy sufriendo y pasando por esa crisis".

Todo sobre Famosos chilenos