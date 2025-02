Leonardo Véliz explicó el fin de su amistad con Carlos Caszely: "Nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo"

10 feb. 2025 - 12:37 hrs.

Una de las amistades que fue histórica de Colo-Colo en la década de los 70, correspondió a la de Leonardo "Pollo" Véliz y Carlos Caszely. Ambos llevan varios años sin hablarse, pese a haber forjado una unión tanto dentro como fuera de la cancha.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Leonardo dio detalles del quiebre de la amistad, aseverando además que él ha tenido toda la intención de retomar el vínculo, sin embargo, sus esfuerzos han sido infructuosos, puesto que Caszely no se encuentra interesado.

Leonardo Véliz

El fin de la amistad

Cabe precisar que en ocasiones anteriores, Véliz ha expresado que junto a Caszely dejaron de ser amigos debido a unos negocios que hicieron juntos en el pasado, que no dieron los resultados esperados. Esto habría ocurrido hace poco más de 10 años.

"Nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso", lamentó, pasando luego a recordar una instancia en la que él trató de reconciliarse y poder volver el tiempo atrás.

Carlos Caszely y Leonardo Véliz

"En 2018, murió Alejandro Silva, nuestro compañero de Colo-Colo 1973, y los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina. Nos juntamos en un servicentro de Vicuña Mackenna y cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café", rememoró.

"Yo lo seguí, fui al Redbanc y cuando terminé, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos. “Él me miró y me dijo que antes de arreglarnos, yo debía escribir de él en una de mis columnas en ‘La Tercera’. Hasta ahí no más llegó la conversación. Nunca más hemos hablado", lamentó.

La versión de Carlos Caszely

En el año 2019, a un programa de CHV, Carlos Caszely reconoció el distanciamiento con Véliz, pero nunca mencionó que este se debiera a un negocio fallido entre ambos, sino que habló de dichos que dijo el Pollo, los cuales le molestaron profundamente.

"Era mi hermano mayor. Ahora está cortado, por unas declaraciones que se mandó hace un tiempo atrás. Él tomó otro rumbo, que le vaya muy bien en lo que hace (...) se mandó unas declaraciones medias malas, conociéndome como soy, y ahí dije está bien, que él tome su propio camino", indicó.

"Por último, se hubiese tirado contra mí, pero, contra tu familia, conociéndola. Fue muy duro para mí y para mi familia. Nunca me llamó, pero no importa, ya es pasado", sentenció en ese entonces.

