La nueva polola del futbolista Mauricio Isla: Es una modelo y bloguera venezolana

Durante el pasado domingo, el futbolista nacional, Mauricio Isla, habría confirmado definitivamente los rumores de una relación con la venezolana Emily Matute, luego de que ambos compartieran postales juntos en sus redes sociales.

El primero en confirmar el romance fue el propio deportista, quien compartió una postal de Matute junto a unos emojis de corazón y un beso mientras daban un paso en lancha. Posteriormente, la caribeña compartió una fotografía donde se le puede ver junto a Isla abordo de la misma embarcación.

¿Quién es Emily Matute?

La nueva novia del "Huaso", según ella misma se describe en su cuenta de Instagram (@emilymatut), donde tiene 119 mil seguidores, es una "bloguera" de "moda, belleza y estilo de vida". La joven sería también una amante de los viajes, tal como lo demuestran sus postales en al menos 15 países.

Adriana Barrientos explicó hace unas semanas en un programa de Zona Latina que "Emily es de Venezuela y vive hace algunos años aquí en Chile. Ella es modelo, estuvo participando en la última edición de Fashion Week. Viaja harto y te digo que hace un mes viajaron a Río de Janeiro juntos a ver a un DJ".

Durante ese viaje, en noviembre del año pasado, Emily fue bastante cuidadosa con no exponer su incipiente relación con Isla. "Ella decidió no tomarse ninguna fotografía para que no pasara lo que acaba de pasar en Pucón", soltó "La Leona".

Y es que durante dicha estancia en la localidad lacustre de La Araucanía, Matute publicó brevemente una fotografía que habría molestado de sobremanera al exmarido de Gala Caldirola.

"Esto era súper bajo perfil, nadie lo sabía y lamentablemente un día Emily, estando estos días en Pucón, sube a su feed varias fotos. Entre ellas, una junto a Mauricio y te juro que a los 5 segundos que Mauricio Isla se da cuenta de que había subido una foto junto a él, la deja de seguir y aquí el pololeo se estaba terminando", relató Barrientos.

Sin embargo, este impasse fue superado rápidamente, ya que después la pareja se fue a Río de Janeiro y, según se reportó, también pasaron juntos el Año Nuevo y asistieron hace algunos días a la Fiesta Bresh en al Sporting Club de Viña del Mar.

