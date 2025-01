"¡Un poco de empatía!": Mamá y hermana de Maite Orsini salieron en defensa de la diputada en redes sociales

14 en. 2025 - 16:45 hrs.

Por estos días, Maite Orsini se encuentra en la polémica luego que se conocieran nuevos detalles de su vida amorosa pasada. De acuerdo a diferentes reportes, la diputada habría tenido un romance con Marcelo Díaz, cuando este se encontraba en pareja con Millaray Viera.

Se divulgaron mensajes privados que Maite le envió a Millaray cuando tuvo su romance con Marcelo, en el que aseguraba que le daba "asco" el exdiputado, y que los encuentros íntimos que tuvo con él se debieron a una "debilidad".

Defensa a Maite Orsini de su familia

La primera en defender a Orsini fue su hermana menor, Emilia Burr, luego de que una influencer subiera un video en donde se escucha a Daniela Aránguiz decir que no le dará nunca el divorcio a Jorge Valdivia.

“Subí un video a mis historias de Instagram con el audio de la Daniela Aránguiz y yo puse 'siempre hay que ser una Daniela Aránguiz y nunca una Maite Orsini', por lo patas negras. Porque una patas negras siempre va a tener una hater por acá”, explicó la joven.

"Yo no sabía que la hermana de la Orsini me seguía y me respondió la historia, me trató como el pic... hasta de conche... a ese nivel la señorita, que de señorita no tiene nada, igual que la hermana", alegó la influencer mediante TikTok.

Y durante la noche de este lunes 13 de enero, otra familiar que salió en defensa fue Maite Pascal, la madre de la parlamentaria, apuntando contra un programa de televisión que dio a conocer que Orsini habría salido de fiesta en medio de su licencia médica.

"¿No tienen mejores formas de tener rating que inventando mentiras? Periodistas irresponsables, faltos de ética, ensañados con una mujer que hacen daño por gusto. ¡Hasta cuando! ¡Un poco de empatía! Y respeto por favor", redactó sobre una historia.

Historia de Maite Pascal

