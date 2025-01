"Me llegó esta trampa": Emilia Dides compró vestidos por Internet y lo que recibió fue completamente diferente a la foto

14 en. 2025 - 12:45 hrs.

Un divertido chascarro fue el que le ocurrió a Emilia Dides, quien recordemos, ostenta el título de Miss Universo Chile 2024, certamen en el que logró quedar entre las 12 mujeres más bellas del mundo.

A través de TikTok, la artista subió un video desde su departamento, en donde partió comentando que, tras haber llegado a Chile de unos días de vacaciones en Tahití, se encontró con un paquete que contenía unos vestidos que había comprado por Internet tiempo atrás.

El insólito chascarro de Emilia Dides

Al abrir las encomiendas, se dio cuenta de que el contenido no era nada de lo que esperaba: "Acabo de entrar a mi casa, de mis vacaciones, me llegó un pedido que hice hace bastantes días... yo creo que si hay un premio ganador de lo que me pedí y lo que me llegó es este".

"Yo pedí, esto, esto, véanlo bien", sumó la reina de belleza, mostrando un vestido cuya composición eran perlas de diferentes tamaños, creando una pomposa figura que resalta la cintura de quien lo porta. Sin embargo, lo que le llegó a la chilena no era más que un vestido con un estampado nada extraordinario.

Lo mismo ocurrió con una segunda prenda, cuya imagen estaba estampada sobre la tela. "¿Qué vamos a hacer? Estos eran los outfits para la gala (del Festival de Viña)", expresó entre risas, revelando que por las dos prendas gastó $130 mil.

"La página se llama Arabellth... me salió en Instagram, como publicidad y yo, no sé si seré muy inocente o muy estúpida, pero creí, obviamente (...) y me llegó esta trampa. Bueno, pero tenemos trapo para limpiar la cocina, chiquillos", concluyó, tomándose con humor esta incómoda situación.

