Hija de Michael Jackson comparte emotivo video para conmemorar hito en su rehabilitación:, "Soy alcohólica y adicta a la heroína"

12 en. 2025 - 13:15 hrs.

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, publicó un conmovedor video en el que celebró un importante hito en su vida luego de alcanzar los cinco años sin consumir dogas.

Fue a través de un registro publicado en Instagram el pasado 7 de enero, donde la artista de 26 años manifestó su alegría por estar “limpia y sobria”, aprovechando la instancia para agradecer a su círculo cercano que la apoyó a lo largo del proceso.

La hija del “Rey del Pop” mostró en sus redes sociales su transformación durante los años de rehabilitación, comenzando con imágenes donde se le ve consumiendo alcohol.

El video concluye mostrando cómo progreso en su mejora, dejando en claro cómo ahora disfruta de la vida asistiendo a eventos y haciendo actividades sobria, pero llenas de adrenalina.

En el registro también se ve a su pareja, Justin Long, con quien anunció que se comprometió el mes de diciembre a través de una publicación en la misma red social.

“A aquellos que me ayudaron en este viaje, aunque sea al principio, en el medio o durante todo el tiempo hasta ahora, ustedes saben quiénes son. Cinco años. GRACIAS A DIOS”, agradeció en el final del video publicado en su cuenta.

"Soy alcohólica y adicta a la heroína"

En la descripción de la imagen, en tanto, Jackson hizo una honesta presentación: “Hola, soy PK y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecido sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie”.

La artista abordó también los frutos de su rehabilitación. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria", comentó.

"Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobrio o no. Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo”, cerró.