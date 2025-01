El triste presagio de Gonzalo Cáceres tras sufrir complejo accidente casero: "Creo que no me queda mucho"

07 en. 2025 - 15:25 hrs.

El reconocido estilista y comentarista de televisión, Gonzalo Cáceres, regresó a la pantalla tras un año difícil, marcado por problemas de salud. Esto ocurrió después de un accidente doméstico que lo mantuvo en constante tratamiento médico.

Fue en septiembre de 2023 cuando Cáceres, quien padece diabetes, derramó agua hirviendo en uno de sus pies mientras se preparaba un té. Por complicaciones derivadas de su diagnóstico, sufrió la amputación de algunos de los dedos.

El presagio de Gonzalo Cáceres tras complejo accidente casero

Cáceres fue invitado al programa "Plan Perfecto", donde profundizó sobre aquel período. "La doctora Osorio me dijo: no te preocupes, (el tratamiento) será lento, pero seguro, y vamos a salvar el pie. Y lo salvó, después de un año", contó.

Sin embargo, poco después, sufrió un nuevo inconveniente médico: "Me vino un pequeño accidente vascular y se me adormeció un poco el brazo y la pierna. Pero ahora ya esa pierna está funcionando (...) Ya camino, pero tranquilo. En mi casa vivo solito, tengo un andador con ruedas y con eso me muevo".

En el ámbito económico, el también comentarista de moda contó que actualmente vive con una pensión de $320.000: "Tengo una vida muy tranquila, por lo menos me alcanza. Más lo que está guardado y la ayuda de mis hermanos y de mi familia, está bien".

El maquillador afirmó que "creo que no me queda mucho, unos siete u ocho años, o menos. Hay que morir como la (Marilyn) Monroe, siempre regio (...) yo creo que la gente me va a echar de menos cuando me vaya".

En este sentido, manifestó que por mientras le gustaría seguir trabajando en televisión, ya que siente que tiene mucho por entregar aún: "Me queda mucho más, hasta el final de mis días. Casi todos los artistas terminan dando todo hasta el mismo momento de morir".

