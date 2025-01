A 25 años de su divorcio: Álvaro Henríquez y Julieta Venegas se reencontrarán tras infidelidad con actriz chilena

07 en. 2025 - 00:00 hrs.

El festival Rock En Concepción (REC) confirmó la parrilla de artistas para su décima versión, la cual tendrá lugar entre el 15 y 16 de marzo en el Parque Bicentenario de la comuna. No obstante, más allá de la música, los cibernautas se detuvieron en un detalle: Álvaro Henríquez, vocalista de Los Tres, compartirá escenario con su exesposa, la cantante mexicana, Julieta Venegas.

Un reencuentro que llama la atención debido a lo controversial de su quiebre, que involucró además una infidelidad por parte del chileno con una famosa actriz de la escena nacional.

Matrimonio e infidelidad

Henríquez y Venegas se conocieron mientras colaboraban en un proyecto musical y luego contrajeron matrimonio en 1998 en California, Estados Unidos. No obstante, años más tarde, la propia mexicana confesó que parte del fracaso de su relación se debió a que nunca se pusieron de acuerdo acerca de dónde vivir.

"Fue de locos porque él vivió siempre en Chile y yo viví siempre en México. Nos casamos, pero cada quien en su país. Fue muy chistoso, porque pensamos 'nos casamos y luego resolvemos en dónde vamos a vivir' y nadie se mudó nunca de su país", relató la voz de "Me voy" en conversación con Yordi Rosado.

Sin embargo, la distancia no fue el único motivo. "Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba 'No me Falles' y en el videoclip de la canción salía una actriz de la que él se enamoró y me dejó por esa actriz", confesó Venegas.

La intérprete en cuestión se trata de Patricia López, con quien el músico mantuvo una fugaz relación durante el año 2000.

Finalmente, la mexicana aclaró que a más de dos décadas de la ruptura, mantiene una buena relación con la figura de Los Tres. "Ahora me parece chistoso, porque a Álvaro yo lo adoro", señaló la artista.

