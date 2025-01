Nicolás Copano reaparece tras rumores de infidelidad a Lady Ganga y hace llamativa reflexión: "Fui muy irresponsable"

06 en. 2025 - 17:52 hrs.

Tras un mes de ausencia, este lunes el periodista Nicolás Copano retomó sus funciones como conductor de noticias en Radio La Clave. Aquel receso se dio justo luego de que estallaran los rumores de una supuesta infidelidad a su esposa, María José Castro.

Fue Cecilia Gutiérrez quien reveló en el programa "Oh! Diosas" que el comunicador habría engañado a Castro, más conocida como Lady Ganga, tan solo 20 días después de que contrajeran matrimonio en abril de 2024.

La llamativa reflexión de Nicolás Copano tras rumores de infidelidad

En su retorno, Copano aprovechó de hacer una sentida reflexión. "Sería una tontería que ignorásemos, grupalmente, de que no estoy al aire hace un mes. Quiero agradecerle profundamente a las autoridades de esta radio que hayan sido amables en entender lo que me sucedió", dijo de entrada.

Asimismo, el comunicador agradeció a "los auditores, que son amigos, porque son los que preguntan en la calle, los que te lo recuerdan, los que te envían mensajes y tienen dudas un poco de qué sucedió".

"Yo fui muy irresponsable, culpa de mi falta de experiencia en relación con la muerte, con mi duelo. Mi padre murió el día 28 de agosto y yo no supe frenar, fui tan tonto como la vez que no me tomé mi luna de miel y preferí trabajar", manifestó.

En este sentido, enfatizó que "el trabajo es importante, pero no es lo primero para una salud mental que necesita a veces ser acompañada, en especial cuando uno vive un momento tan triste como ese".

Tras su desahogo, el locutor se dirigió directamente a Lady Ganga, dejando entrever que siguen juntos: "También aprovecho de agradecer, en primer lugar, a mi esposa, María José Castro, que está en unas merecidas vacaciones, descansando, y que estuvo todo el tiempo conmigo. Para mí es lo más importante de mi vida y soy muy feliz de saber que está ahí".

