"Hubo un encuentro muy cariñoso": ¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre el supuesto beso con Jorge Valdivia?

Es de público conocimiento que Daniela Aránguiz ha visitado en la cárcel de Rancagua a su exmarido, Jorge Valdivia, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser imputado por delitos sexuales.

A pesar del caso mediático que envuelve el exfutbolista, la panelista de "Only Fama" reconoció que seguirá teniendo una relación con él, por el bienestar de los hijos que tienen en común. Sin embargo, esta cercanía también ha dado pie a rumores de una posible reconciliación.

Todo parece indicar que la expareja está recordando viejos tiempos. Según reveló Cecilia Gutiérrez, Daniela y el "Mago" protagonizaron un romántico momento en el centro penitenciario.

La comunicadora afirmó que una de las visitas terminó "no solo con un abrazo fraterno entre ambos, sino que también con un beso en la boca. Jorge le da muchos besos por toda la cara, la toma con sus dos manos y la besa en la boca, beso que es correspondido por ella".

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre el supuesto beso con Jorge Valdivia?

Gutiérrez señaló que previamente se contactó con la exchica "Mekano" para consultarle sobre este supuesto encuentro amoroso. "No me lo desmintió. Me dijo que sí hubo un encuentro muy cariñoso entre ellos, que había sido emocionante", aseveró.

"Ella lo explica como que ella le abrió los brazos y él corrió a su encuentro", continuó. Respecto a una posible reconciliación, la panelista señaló que Daniela le respondió que "hay prioridades más importantes: la libertad de Jorge".

Cabe destacar que este lunes 6 de enero, la Corte Suprema evaluará la apelación a la cautelar de prisión preventiva impuesta a Valdivia, por lo que el exdeportista podría quedar en libertad bajo arresto domiciliario o continuar en prisión.

