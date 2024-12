Dani Aránguiz responde si volvería a tener una relación con Jorge Valdivia: "Mis brazos siempre van a estar abiertos"

28 dic. 2024 - 01:25 hrs.

Durante la madrugada de este sábado 28 de diciembre, el panel del programa "Only Fama" recibió a la reconocida tarotista Latife Soto, quien compartió sus predicciones sobre los famosos para el próximo año.

En el espacio, la experta abordó el futuro de las parejas que se unieron y separaron a lo largo de este 2024, ofreciendo interesantes perspectivas y revelaciones sobre lo que les depara el 2025. Así lo hizo con Daniela Aránguiz y su exmarido, Jorge Valdivia.

Dani Aránguiz responde si volvería a estar con Jorge Valdivia

"Bueno yo lo voy a decir no más, yo creo que hoy en día él piensa que Daniela es el gran amor de su vida", aseveró Latife. Frente a estas palabras, Daniela, manifestó que "yo también pienso lo mismo en todo caso".



En ese momento, la conductora Fran García-Huidobro intervino para hacer una directa pregunta a la exchica "Mekano": "Si eventualmente lo que dice Latife ocurriera… ¿Se darían las condiciones para que tú volvieras con Jorge?".

"Jorge es mi familia y toda la vida lo va a ser. Yo no sé lo que puede pasar el día mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo, siempre, y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto", aseveró Daniela.

Finalmente, reiteró que independiente de las circunstancias, el padre de sus hijos tendrá su apoyo: "Yo creo que lo he dicho siempre y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente".

