Carla Ballero habló sobre las amenazas que recibió tras decir que los chilenos son de "mala raza": "Me arrepentí muchísimo"

Carla Ballero desató una ola de críticas tras realizar declaraciones polémicas en un pódcast, donde afirmó que "Chile es un país de mala raza". Estas palabras le valieron acusaciones de racismo y, según ha revelado, también la han llevado a recibir amenazas de muerte.

Este viernes, la actriz estuvo presente en el estudio de "Only Fama: Famosos al Desnudo", donde hizo un mea culpa sobre sus dichos. "Siempre digo lo que pienso, soy muy transparente y creo que eso tiene costos evidentes, no pensé que eran tan altos", partió diciendo.

Carla Ballero y las amenazas que recibió tras decir que los chilenos son de "mala raza"

"Cuando lo escuché tampoco me pareció bien (…) Creo que es lo que la gente quiere escuchar, y yo también lo debo decir, es que pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas o se sintieron como que yo estaba siendo o racista o clasista", manifestó.

La recordada modelo de Morandé con Compañía contó a Michael Roldán los fuertes insultos de los que comenzó a ser víctima en redes sociales. Sin embargo, los mensajes que más le preocuparon fueron los que tenían relación con sus hijos.

Visiblemente afectada, Carla señaló que "no me da susto, no pienso que vayan a ir a hacerle algo a mis hijos o a mí, pero me sentí como desprotegida, ¿cómo la gente puede ser tan mala? Me parece que tenía razón en mis palabras cuando leo eso, porque digo, ¿cómo es posible que alguien te pueda decir algo así?".

Consultada sobre si se sintió culpable de sus palabras, la figura televisiva respondió: "Me arrepentí muchísimo. La cagué porque finalmente uno no puede exponer a sus hijos y los expuse a todo esto".

