"No me la va a ganar": Dani Aránguiz revela la especial conversación que mantuvo con Miguel "Negro" Piñera

20 dic. 2024 - 23:13 hrs.

Este viernes 20 de diciembre Miguel "Negro" Piñera, hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se sometió a su primera quimioterapia luego de que recientemente fuese diagnosticado de leucemia aguda.

En el nuevo capítulo de "Only Fama: Famosos al Desnudo", un equipo del programa acudió hasta la casa del músico. La periodista Marilyn Pérez entregó nuevos detalles del complejo momento de salud que enfrenta Miguel.

Dani Aránguiz revela la especial conversación que mantuvo con Miguel "Negro" Piñera

Desde el estudio, la panelista Daniela Aránguiz contó la especial conversación que tuvo con Miguel durante la tarde. La exchica "Mekano" habló con él mientras se encontraba trabajando en el programa "Sígueme" y aseguró que lo escuchó con una actitud positiva.

"Lo vimos con un ánimo y no se me olvidará la palabra exacta que dijo, 'este cáncer a mí no me la va a ganar', y esa tiene que ser actitud'", aseguró la opinóloga, sorprendiendo al resto del panel.

Posteriormente, Aránguiz señaló que le dio sentidas palabras de apoyo: "Le dije hoy día a él personalmente lo mucho que lo quiero, lo mucho que le mando a mi energía, mi buena onda, y que aquí estoy si necesita una mano amiga en algún momento".

Cabe destacar, que el empresario también fue contactado por el matinal "Mucho Gusto", donde expresó sus sensaciones tras recibir el diagnóstico: "Estoy sereno. No es un mal momento para ir a encontrarme con mi hermano".

