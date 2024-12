"Si quieres irte, no te voy a retener": Cata Pulido recuerda las últimas palabras que le dijo a su fallecido hijo Sasha

20 dic. 2024 - 19:00 hrs.

El 2024 fue un año complejo para la actriz Catalina Pulido, dado que tuvo que enfrentar el fallecimiento de su hijo Sasha Von Knorring, el pasado 30 de octubre, quien se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila.

En una entrevista con un programa de Chilevisión, la intérprete abordó el deceso de su primogénito, donde partió contando que "a veces amanezco bien, a veces amanezco un poco más triste, tengo angustia, rabia, pero en general estoy bien. He hecho un trabajo interno desde hace mucho tiempo, que si no lo hubiese hecho, no estaría en este minuto, acá parada".

"Fue bien poco esperanzador el diagnóstico"

Cabe recordar que Pulido se encontraba participando en un reality fuera de Chile cuando fue informada del diagnóstico de su hijo, por lo que debió abandonar el encierro para volver a Santiago.

"Yo siempre tuve la pequeña fe que esto se iba a revertir, pero también había algo dentro de mí desde hace mucho tiempo, que él era una persona que no iba a ser muy longeva", confesó la actriz.

Por otro lado, Catalina Pulido también recordó el diagnóstico que le entregaron sobre la salud de Sasha, donde contó que "fue bien poco esperanzador el diagnóstico. A mí me dijo 'tiene prácticamente un 10% de sobrevivencia'. Y cuando me dijo eso, yo recién ahí como que atiné... nunca me esperé algo así tan drástico".

Debido al complicado estado en el que estaba Sasha, quien permaneció internado por tres semanas, la actriz confesó que un día "me despedí de él y le dije 'guatón, si tú quieres irte, váyase, no te voy a retener, eres libre de hacer lo que quieras...' lo solté... falleció en mis brazos... si Sasha llegaba a sobrevivir, iba a tener secuelas graves".

Todo sobre Catalina Pulido