José Antonio Neme se emocionó en plena entrevista con Miguel "Negro" Piñera: "Te admiro profudamente"

Este viernes, Miguel "Negro" Piñera dio una emotiva entrevista en el matinal Mucho Gusto, luego de que informara que le diagnosticaron leucemia aguda.

En conversación con el programa de Mega, el también empresario y músico afirmó que "me encantaría morir arriba del escenario, ese es mi sueño", agregando que siente que ha vivido lo bastante como para "irse" tranquilo de este mundo.

La emoción de José Antonio Neme por testimonio del "Negro" Piñera

Tan optimista fue la actitud de la reconocida figura, que el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, se mostró visiblemente emocionado al escuchar su testimonio. Esto, considerando que ambos se conocen desde hace años.

"Me emocionó con lo que está diciendo", dijo en un primer momento el conductor, a lo que su compañera en el set, Natasha Kennard, señaló: "El José está súper emocionado".

Después, Neme explicó su emoción, afirmando que "siento su energía, le tengo harto aprecio a Miguel y su testimonio es conmovedor, aunque él esté con una buena energía, está bien, pero también nos pilla en diferentes momentos de nuestra propia vida".

"Perrito lindo, no llorí', por favor", le dijo el "Negro" Piñera tras percatarse de que estaba visiblemente emocionado.

Por último, el animador volvió a entregarle palabras de cariño al músico: "Me pasan cosas en mi corazoncito que tengo. Hijo mío, cómo no me van a pasar cosas. Te admiro profundamente. Creo que en tu relato uno empieza a preguntarse sobre la existencia de uno".

