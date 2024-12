Jordi Castell se refiere a posibles acciones legales del Miss Universo en su contra por polémicas declaraciones

20 dic. 2024 - 14:20 hrs.

A más de un mes de que finalizará la edición 73° del Miss Universo, certamen en el que se coronó la danesa Victoria Kjaer, en nuestro país surgió la polémica en torno al concurso de belleza.

Eso sí, no por algo que hayan realizado las exconcursantes, sino por las declaraciones que emitió el fotógrafo y panelista nacional, Jordi Castell, quien cuestionó el Top 5 que consiguió la mexicana María Fernanda Beltrán.

"Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien para...", fue parte de la declaración que emitió Castell. Debido a lo anterior, la organización del Miss Universo anunció acciones legales contra el famoso.

"Qué pena por la gente que no tiene humor"

En declaraciones entregadas a El Filtrador, el panelista de espectáculo comenzó diciendo: "Lo que yo dije de la Miss México, si no lo entendieron como una humorada, qué pena por la gente que no tiene humor. Pero yo no voy a pedir disculpas por algo que claramente es una ridiculez".

El fotógrafo también señaló que tendrá un equipo de profesionales para asesorarse frente a las acciones que tome la organización del certamen.

"No hay por dónde acusarme de una afirmación que nunca existió. Está todo hablado en un tono verbal, no estoy afirmando ni contando algo, mucho menos señalando a alguien. Pero bueno, si ellos quieren llegar hasta las últimas consecuencias, yo no tengo ningún problema", relató Castell.

Por último, el panelista de espectáculos recalcó que "los tres abogados con los que estoy hablando están completamente preparados para esta situación. No sé por dónde van a tomar dicha acción legal, principalmente porque lo que se dijo no es una ofensa en ningún caso; todo fue planteado desde un supuesto".

