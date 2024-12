Deseaba entrar a "Mekano": Así fue el primer casting de Nicole Moreno en televisión, hace casi 20 años

21 dic. 2024 - 00:10 hrs.

Este viernes, Nicole Moreno estuvo presente en el estudio de "Only Fama: Famosos al Desnudo", donde se refirió a las polémicas declaraciones que emitió meses atrás, en las que aseguraba que se iría del país si la farándula volvía a la TV.

La modelo fitness, señaló que en ese entonces pasaba por un complejo momento personal, ya que poco antes de viajar a una competencia sufrió un accidente que la dejó lesionada. La cobertura que hizo la prensa sobre ese contratiempo fue lo que terminó colmando su paciencia.

Así fue el primer casting de Nicole Moreno en televisión, hace casi 20 años

Eso no fue todo, ya que la exreina del Festival de Viña del Mar se sinceró sobre su carrera en la pantalla chica, la cual comenzó cuando era una adolescente. De hecho, en el programa mostraron su primer casting, cuando postulaba para ser parte de "Mekano".

En el clip, una joven Nicole se presentaba frente a las cámaras: "Hola, mi nombre es Nicole, tengo 18 años y me encantaría estar en Mekano para desarrollar más mi talento, que es el baile. Siempre he trabajado de promotora y, aparte, los fines de semana hago eventos en las discotecas".

También contó sobre su historia de vida, mencionando que fue madre a los 15 años: "Mi embarazo igual fue feliz, pero igual había cosas que me daban lata por mis papás, o sea, yo no los podía mirar a la cara porque igual [sentía] que los había defraudado".

Desde el estudio, Nicole se mostró visiblemente emocionada al ver el registro: "Son imágenes lindas, que no las tengo ni siquiera yo. Me encantó la nota, me trajo lindos recuerdos. Debo decir que hoy me siento orgullosa".