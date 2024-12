Nicole Moreno contó en Only Fama la verdadera razón por la que se alejó de la farándula: "Me sentí poco valorada por la TV"

20 dic. 2024 - 23:43 hrs.

La modelo fitness Nicole "Luli" Moreno parecía completamente decidida cuando en julio pasado hizo una dura advertencia a través de su cuenta de Instagram que "si vuelve la farándula aquí en Chile, sorry, yo me voy del país".

Este viernes, la celebridad chilena estuvo presente en el estudio de "Only Fama: Famosos al Desnudo", donde explicó las razones detrás de sus polémicas declaraciones, luego de los espacios faranduleros regresaran a la pantalla chica.

La verdadera razón por la que Luli se alejó de la farándula

Moreno partió contando que al momento en que entregó ese mensaje se estaba preparando para una importante competencia a nivel internacional para representar a Chile. Sin embargo, poco antes sufrió un accidente.

"Yo iba saliendo de un entrenamiento y tuve un accidente. Entonces yo pensé, 'pucha yo soy súper disciplinada con el deporte, comprometida, entonces porque algunos programas de farándula están hablando cosas que no corresponden'".

En este sentido, destacó que se sintió frustrada tanto por la lesión como en por los comentarios de la prensa. "Me sentí poco valorada por la televisión y decía, 'voy a representar a mi país, o sea, por favor, apóyenme (…) En ese momento me dio pena, me dio rabia y después, claro, hice ese video".

De todas formas, destacó que está agradecida de la farándula e incluso reveló que tendría su propio programa en televisión, pero vinculado con el deporte: "Estoy orgullosísima de mi país, de Chile, y de todos los jóvenes, cómo hemos crecido a nivel nacional en el deporte".

Además, manifestó que no reniega de "Luli": "Fue una tremenda mujer, un tremendo personaje, la admiro, fue mi compañera durante quince, la verdad que si no fuese por Luli yo ni siquiera estaría acá sentada".

