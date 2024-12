"Me sacó la cara y me la volvió a poner": Helhue Sukni cuenta los detalles de la cirugía que se hizo en el rostro

28 dic. 2024 - 00:25 hrs.

Este viernes el panel de "Only Fama" estuvo acompañado por Helhue Sukni. La mediática abogada estuvo presente en el estudio del programa de farándula de Mega, donde dio detalles inéditos de la cirugía a la que se sometió en el rostro.

"Mi doctor me sacó la cara y me la volvió a poner", dijo de entrada, para luego mostrar frente a las cámaras las cicatrices alrededor de su cara tras realizarse un lifting facial. Este procedimiento permite eliminar el exceso de piel mediante pequeñas incisiones.

Helhue Sukni cuenta los detalles de la cirugía que se hizo en el rostro

En este contexto, Helhue explicó que en un período de entre cuatro a seis meses se verían los cambios definitivos, ya que solo han transcurrido algunos días y sigue inflamada. "Duro ocho horas y media la operación", comentó.

Consultada por Daniela Aránguiz sobre las razones de por las que entró a pabellón, la penalista explicó que "viste que acá se te va soltando la cara, esta cuestión se cae y el cuello yo me ponía para el lado y se veía el cuello todo arrugado".

Ante las preguntas del panel sobre si esta cirugía tendría relación con el nuevo romance que está viviendo, Helhue señaló que "yo me operé porque yo quería operarme la cara para verme más joven. Y no quiero hablar del pololo para que me resulte, porque cada vez que cuento no me resultan las cosas".

En primera instancia, la abogada se iba a operar el 3 de diciembre, sin embargo, debido a un error que cometió, tuvo que reagendar la operación: "De repente me dice el anestesista, 'acá sale que tú tomas aspirina'".

"'Sí', le respondí, y entonces el doctor, ya dentro del pabellón, se sienta frente a mí y me dice: 'Helhue, no te puedo operar, ¿no leíste el correo?', continuó relatando. Al parecer, el medicamento en cuestión resultaba incompatible con el procedimiento.

Todo sobre Famosos chilenos

"'Sí, le dije, y se me sienta el doctor, que ya estaba dentro del pabellón, y me dice 'Helhue no te puedo operar, no leíste el mail'", continuó. Resulta que el mencionado medicamento era contraproducente para la cirugía.