"Alís" no es su apellido real: Jorge Alís sorprende al revelar cuál es su verdadero nombre

El comediante argentino Jorge Alís participó en el más reciente capítulo del programa "Sin Editar" de Pamela Díaz. Tal como lo han hecho otros famosos invitados, tuvo que enfrentarse a un incisivo cuestionario sobre diversos aspectos de su vida.

Jorge Alís sorprende al revelar cuál es su verdadero nombre

En este contexto, "La Fiera" quiso indagar sobre los orígenes del humorista, por lo que le preguntó su nombre completo, llevándose una gran sorpresa. "Jorge Fabián Berlazzo", dijo el trasandino, antes de explicar su respuesta.

El también actor señaló que, al igual que su padre, lleva el apellido de su abuela, una mujer italiana: "Cuando nacían los hijos de mi abuela —mis tíos y mi papá—, si la pareja (su abuelo) estaba en el parto, le ponía el apellido de él. Si no estaba, se adjudicaban el apellido de ella".

"¿Y él estaba ese día?", le preguntó Pamela. "No", respondió Jorge entre risas. "Tengo solo un apellido, el apellido de mi mamá es Retamar, pero en Argentina no se usa el apellido materno", contó.

¿Cómo nació el nombre artístico de Jorge Alís?

Posteriormente, reveló que "mi abuela no me quería mucho, fue por eso que yo me cambié el apellido actoral que es 'Alís', ese es mi apodo". Acto seguido, la panelista de televisión le consultó por qué eligió ese nombre artístico.

"Porque es el nombre de mi papá", contestó el humorista, lo que dio lugar a una peculiar intervención de Pamela: "¿Y tú, conoces a tu papá?". Con tono irónico, Alís contestó: "Espero que el que yo conocí sea mi papá. Ahora se murió, no puede decir nada".

