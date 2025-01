Gala Caldirola contó por qué tomó la decisión de intervenir sus labios: "Mi hija dijo que parecían una salchicha"

07 en. 2025 - 11:10 hrs.

Gala Caldirola contó recientemente que decidió someterse a un procedimiento estético en sus labios, con el fin de eliminar el ácido hialurónico que le habían aplicado previamente, ya que con el tiempo dejó de gustarle el aspecto que le daba a su boca.

"Mi hija de seis años me dijo que mis labios parecían una salchicha", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias. Este inocente comentario fue lo que convenció a la española de 32 años de que ya era tiempo de un cambio.

Desde hace años que se inyectaba el mencionado producto para dar volumen a su boca. Sin embargo, hace unos días decidió empezar de cero, por lo que acudió a una clínica especializada. "Mis labios ya no tenían forma", señaló.

¿Qué se hizo Gala Caldirola en los labios?

Su doctor, el médico cirujano Daniel Muñoz, explicó que "cuando se inyecta en exceso (el ácido hialurónico) va migrando y se va yendo hacia la zona del bigote, se va yendo hacia donde no queremos que quede y empieza a generar esa boca de pato, ese resultado exagerado".

A fines de diciembre, Gala se inyectó hialuronidasa, "una enzima que degrada el ácido hialurónico", indica el experto. Poco después, subió un video en Instagram mostrando el resultado inmediato, dejando ver que se le inflamó bastante la boca.

Respecto a ese clip, afirmó que "generó muchísima controversia, porque el producto provoca mucha hinchazón. Yo pensé que apenas me quedaba un poco de ácido y me quedaba un montón. No sentí dolores, solo fue algo estético. Sé que es impactante como estaba, pero se me fue súper rápido".

Tras quitarse el relleno de sus labios, la europea señaló que está feliz: "Tenía miedo que no me gustara verme sin producto y fue la mejor decisión que pude tomar. Yo me puse hialurónico en los labios por primera vez a los 21 y ya tengo 32, hace dos que no me inyectaba".

Eso sí, este lunes 6 de enero, Gala volvió a inyectarse 0,5 milígramos de ácido hialurónico, "que en comparación a otras veces es muy poquito". En este sentido, destacó que antes "tenía los labios como salchicha", pero tras el último retoque, sus labios "se ven demasiado naturales, más hidratados y saludables".

