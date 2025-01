"Hoy cumplíamos 21 años": Juan Pedro Verdier comparte emotivo video recordando su historia de amor con Karen Bejarano

07 en. 2025 - 12:10 hrs.

2025 comenzó con una noticia que remeció al mundo del espectáculo: Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier, una de las parejas más queridas de la televisión chilena durante el presente siglo, anunciaron su separación tras más de dos décadas juntos.

La pareja, que se conoció en el icónico programa juvenil "Mekano" de Mega, confirmó mediante redes sociales que optaron por tomar caminos distintos. Cada uno redactó su propio mensaje para expresar que, pese a la decisión, se siguen queriendo y se desean lo mejor.

"Juanpe de mi corazón, te amo más allá de estar o no a tu lado. Eres un hombre maravilloso, con el corazón más puro que he conocido jamás. Quiero darte las gracias por cuidarme cuando yo no podía hacerlo, por enseñarme a amar bonito, por darme el regalo de ser madre", escribió la artista.

Él, por su parte, manifestó en un post: "En cada paso del camino aprendí cosas de ella que llevaré por siempre conmigo. Karen, a ti, muchas gracias, preciosa, espero que sigas siendo bendecida con mucho éxito en lo que te apasiona y siempre escojas escuchar tu corazón".

El emotivo video que compartió Juan Pedro Verdier para recordar a Karen

Este martes 7 de enero, el creador de contenido compartió un emotivo video en sus stories, ya que en esta fecha cumpliría un nuevo año junto a la madre de su único hijo. El post lo musicalizó con la canción "Kilómetros", del dúo romántico Sin Bandera.

"Gracias por tanto, preciosa, hoy cumplíamos 21 años juntos", recordó el uruguayo. En el clip, añadió varias postales, dejando ver algunos de los momentos que disfrutó junto a Karen, desde su juventud hasta la actualidad.

