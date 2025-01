Coté López sometió a su padre a sorprendente renovación capilar: "No sé si ustedes harían lo mismo por un hijo"

03 en. 2025 - 17:10 hrs.

María José "Coté" López es una de las famosas chilenas que ha logrado destacarse más allá del mundo del espectáculo, consolidándose como una exitosa empresaria. Actualmente, lidera distintos proyectos en el rubro de la moda y la belleza.

Además de haber creado marca de ropa deportiva y urbana, llamada "Be Active", la influencer también cuenta con su propia línea de maquillaje y artículos de cuidado personal, "Clo By Coté López"; que ha ido ganando popularidad en los últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, no solo presenta sus nuevos lanzamientos, sino que también comparte consejos prácticos para que sus seguidores aprendan a utilizar cada uno de sus productos. Así lo hizo con su línea de cuidado capilar, que ya está en el mercado.

Coté López sometió a su padre a sorprendente renovación capilar

Esta vez, la rubia le pidió ayuda a un especial "modelo", Gonzalo López, su padre. Mediante sus stories, Coté mostró cómo en un día de piscina le aplicó cada uno de los pasos del tratamiento Magic, que incluye un pre lavado, champú, máscara capilar, protector de calor y sérum.

"Se busca: Tarzán de la selva. Mi gente, a este pelo, le vamos a aplicar los pasos de Clo", se le escucha decir en el clip, donde se ve a Gonzalo luciendo el cabello completamente despeinado. Posteriormente, compartió los resultados en un divertido video.

"Se convirtió en un príncipe encantador", escribió en la descripción del post, en el que se puede apreciar que su cabello quedó más brillante y manejable. Cabe destacar, que el empresario tiene pelo largo, hasta los hombros, lo que permite apreciar los cambios.

Posteriormente, Coté reposteó un video de su padre, en el que él hizo un particular descargo: "Yo no sé si ustedes harían lo mismo por su hijo, pero vine a una reunión aquí a WeHub en esta facha, con el pelo así (casi liso). ¿Qué van a pensar? Que no trabajo haciendo vuelo en parapente, en la playa, con la sal, con el pelo hecho mierda. No me van a creer".

Todo sobre Famosos chilenos