Tonka Tomicic despidió el 2024 con inéditas postales y una sentida reflexión: "Que traiga fortuna y amor"

03 en. 2025 - 15:10 hrs.

Pese a estar alejada de las pantallas, la presentadora de televisión Tonka Tomicic se ha mantenido activa en redes sociales, donde deja ver que ha estado dedicada al deporte, a los viajes y a su trabajo como rostro de diversas de marcas.

A mediados de diciembre, la modelo aseguró al programa de Mega, "Only Fama", que se encuentra "bien", planeando diferentes proyectos. "He vivido mis procesos, me he sanado, me he tomado un tiempo sin estar expuesta", afirmó.

Tonka Tomicic despidió 2024 con inéditas postales y una sentida reflexión

A través de su Instagram, Tomicic se sumó a la tendencia de subir fotografías que resuman lo que fue el 2024. Tras dar la bienvenida al nuevo año, la comunicadora compartió postales inéditas de los momentos que disfrutó.

"1 año en 10 fotos, brevísimo resumen del #2024. ¡Qué este nuevo año sea para todos bueno, amable, nos traiga fortuna y amor!", escribió en la descripción del post, donde se le puede ver compartiendo con sus seres queridos, cocinando, en el gimnasio e incluso de fiesta.

Las reacciones no tardaron en llegar, y es que a pesar de los problemas judiciales que ha enfrentado, los usuarios sigue guardándole cariño. Es por eso que, en gran parte de los comentarios, le desearon lo mejor en todo ámbito.

"Eres amor, luz y energía y todo lo bueno vendrá por ti", "Qué bueno verte tan feliz", "Hermosa eres toda resiliencia", "Que todo lo mejor te llegue a ti", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Recordemos que a comienzos de 2024, Tonka se vio implicada en el conocido Caso Relojes, donde su exesposo, Marco Antonio "Parived" López, está siendo investigado por el delito de receptación. Por esta razón, la animadora tuvo que declarar como imputada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Todo sobre Famosos chilenos