Javiera Díaz de Valdés abordó el no pago de pensión de su hija por parte de Pablo Mackenna: "Es violencia psicológica"

03 en. 2025 - 14:10 hrs.

En agosto pasado, la actriz Javiera Díaz de Valdés arremetió públicamente contra su expareja, Pablo Mackenna, por el no pago de pensión alimenticia de la única hija que tienen en común, Rosa, quien ya es una adolescente.

La exmodelo participó recientemente en el pódcast "Más que titulares" de la periodista Javiera Quiroga, en el que profundizó sobre su experiencia. "Me parece un tema gravísimo, que no ha sido suficientemente tocado", partió diciendo al respecto.

Javiera Díaz de Valdés abordó no pago de pensión por parte de Mackenna

En este sentido, Javiera afirmó que "estamos todavía en la violencia sexual hacia la mujer, los abusos sexuales, pero también está la violencia económica y esa violencia económica es psicológica también, para los hijos y para la madre".

Asimismo, señaló que colabora con la Fundación Nuestros Hijos, que apoya niños y niñas con cáncer de un bajo nivel socioeconómico. "Son casi solo las madres las que aperran. Se vienen y dejan el trabajo, dejan a sus otros hijos, dejan su casa, dejan todo", comentó.

"Los padres, no todos, pero el 90% o más, brilla por su ausencia. Entonces, es un temazo de salir adelante y que los hombres descansen en una. No puede ser. Toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares", continuó.

La emprendedora sostuvo que a lo largo de su vida "he sido lo más discreta y, perdona que te lo diga, pero elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos. Hay gente que le preocupa más la imagen pública, por lo que vaya a decir la gente, a porque realmente toma conciencia".

