"Bienvenido sea": Valentina Roth se sincera sobre su segundo embarazo

05 en. 2025 - 13:15 hrs.

Hace varios días, la influencer, Valentina Roth, informó que junto a su marido, Miguel de la Fuente, se convertirán en padres por segunda vez.

La exchica reality y el ortodoncista realizaron una colaboración en Instagram para compartir un video en familia, donde exponen una ecografía y se puede ver a Antonia (la hija de ambos) utilizando una polera con la frase "voy a ser hermana mayor".

¿Qué dijo Vale Roth sobre su nuevo embarazo?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Vale se sinceró sobre este nuevo embarazo y cómo tomó la noticia del bebé que viene en camino.

"No tenía planes, siempre decía que quería un hijo porque no sabía si podía con dos, porque los primeros seis meses no dormí nada con la Antonia. Entonces me daba un poco de lata pasar por todo eso de nuevo", contó a LUN.

"Pero empecé a ver a amigas con sus hijos que eran seguidos y pensé que igual sería lindo que la Antonia tuviera un hermanito o hermanita. Y cuando pensé eso, ya estaba embarazada, así que bienvenido sea", señaló.

"Estamos súper contentos, estaba muy ansiosa de contarlo, guardar esta noticia por más de dos meses fue difícil, además que a mí me gusta contar las buenas noticias o tener a mis seguidoras al día en casi toda mi vida porque mi Instagram es realmente un reality donde yo elijo qué mostrar", concluyó.

Todo sobre Valentina Roth