Vale Roth responde a rumores sobre una nueva crisis matrimonial: "Solamente le voy a pedir una cosa"

Valentina Roth y Miguel de la Fuente vuelven a enfrentar rumores sobre una posible crisis en su matrimonio. Esta no es la primera vez que se especula una eventual separación, ya que en julio la bailarina admitió que, en ese momento, atravesaron dificultades.

"Estamos en terapia familiar, terapia con él y sicólogo aparte mío. Sí, porque uno no puede sola. Lo que no sería inteligente, sería quedarse de brazos cruzados frente a una situación que no está bien", señaló en aquel entonces.

Vale Roth responde a los rumores sobre una nueva crisis matrimonial

A través de su cuenta de Instagram, Valentina suele compartir parte de su vida familiar. Recordemos que la pareja contrajo matrimonio en marzo de 2023, mientras esperaban a su primera hija, Antonia, quien ya tiene un año de vida.

Recientemente, el sitio de farándula Infama reveló que la exchica reality y el ortodoncista se había dejado de seguir en la mentada red social, lo que rápidamente hizo sospechar a los internautas que ya no están juntos.

"La Valentina Roth ya no se sigue con el marido Miguel", escribió un usuario. Ante esto, el portal corroboró la información y subió un pantallazo demostrando que ya no se seguían. Sin embargo, Valentina descartó la ruptura.

A través de sus stories de Instagram, la mujer compartió un video abordando la situación. "Voy a volver a tener a Miguel en Instagram porque estaba castigado, no lo quería tener. Solamente le voy a pedir una cosa, que me haga el baile que acaba de hacer…", señaló.

"Jingle bell, jingle bel… Ven acá… ven. Entonces no te pienso tener en Instagram", agregó Roth entre risas, dejando en claro que siguen juntos y que se toma con humor las especulaciones.

