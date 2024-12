Padecía el mismo cáncer que Javiera Súarez: El importante rol de Cristián Arriagada tras el diagnóstico de María Luisa Godoy

17 dic. 2024 - 18:21 hrs.

María Luisa Godoy confirmó en una entrevista que los rumores que señalaban que estaba enfrentando problemas de salud eran ciertos. La animadora fue diagnosticada con un melanoma maligno en una de sus piernas, un tipo de cáncer de piel.

"Me encontraron un melanoma que, gracias a Dios, me lo sacaron rápidamente. Un melanoma es un cáncer a la piel súper agresivo, es como lo que tuvo la Javiera Suárez. Yo lo pillé muy a tiempo, entonces tuve esa suerte", contó en la más reciente edición de la revista Velvet.

El importante rol de Cristián Arriagada tras el diagnóstico de María Luisa Godoy

En su relato, la comunicadora mencionó al cirujano Cristián Arriagada, viudo de su amiga Javiera Suárez, quien falleció en 2019 tras complicaciones por un melanoma, quien ha cumplido un rol fundamental de apoyo en este complejo período.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Arrigadada señaló que "yo me considero muy cercano a la Mari, la quiero mucho, ella siempre ha sido un muy buen soporte para mí, para la familia, para la Javiera cuando nos necesitamos".

Asimismo, comentó que "cuando ella me llamó para esto, lo primero que hablamos fue de la parte más médica, orientarla rápido; y lo segundo, hablar un poquito más de la parte humana. Yo siempre he admirado mucho a la Mari, no sé de donde saca tanta energía…".

"Le planeé que tal vez sea una oportunidad para bajar un poquito la intensidad, mirar la vida con un poco más de distancia y ver a quien le quiere dedicar más tiempo. Ella (profesionalmente) ya lo ha hecho todo", continuó.

Finalmente, el profesional destacó la valentía de la conductora de TVN al compartir públicamente su situación: "Tiene mucho valor su experiencia de la enfermedad".

Todo sobre Famosos chilenos